الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

28 أبريل.. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تنظم اللقاء الثاني للكلدان في مصر

بولس ساتي
بولس ساتي

تستعد الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في مصر برئاسة الخور أسقف بولس ساتي، لتنظيم اللقاء الثاني للكلدان في مصر، والذي ياتي يوم الجمعة الموافق 28 من أبريل الجاري، والذي يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر كاتدرائية وبازيليك سانت فاتيما للكلدان الكاثوليك، بمصر الجديدة.

ويستغرق اللقاء ثلاث ساعات تتضمن القداس الإلهي ولقاء تعارف والعاب وغداء وفلكلور كلداني، مع فقرات للأطفال.

هذا وأورد الموقع الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، نشرة تعريفية عن تاريخ الكلدان في مصر، جاء فيها ان خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر هاجرت عائلات كلدانية كاثوليكية من بلاد العراق وإيران وتركيا واستوطنوا بمصر حتى بلغ تعدادهم 150 اسرة عام 1890 فقام بطريرك بابل للكلدان الكاثوليك حينها بتعيين الخور اسقف بطرس عبد راعياً للكلدان الكاثوليك بمصر منذ 1891 وتم بناء اول كنيسة لهم باسم الانبا انطونيوس الكبير بحي الفجالة، ومع زيادة التواجد للكلدان الكاثوليك بمصر حتى وصلت اعدادهم 1200 نسمة مطلع عام 1950 شرع النائب البطريركى المونسنيور عمانوئيل رسام فى بناء كنيسة جديدة لأبناء الطائفة فكانت كنيسة سانت فاتيما بحى مصر الجديدة فى العاصمة القاهرة.

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