الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"دكة ميتلاند" تُقرّب إمام عاشور من الأهلى.. مصدر يكشف التفاصيل

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتلاند الدنماركي، عن موقف اللاعب من الانضمام إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل.

ورحل إمام عاشور عن الزمالك بشكل رسمي في يناير الماضي، إلى صفوف ميتلاند الدنماركي، في صفقة انتقال حر.

وقال المصدر إن إمام عاشور لا يُمانع في الانضمام إلى الأهلي، ولم يغلق الباب أمام مسئولي القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن الأهلي فتح مفاوضات مع اللاعب بشكل شفهي في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن "عاشور" يرغب في الرحيل عن ناديه الدنماركي؛ بسبب فقدان فرصته في المشاركة بشكل أساسي، وهو ما أثار غضبه وجعله يفكر في العودة من جديد للدوري المصري للتواجد والمشاركة بصورة أساسية.

إمام عاشور ميتلاند الدنماركي الاهلى ميتلاند الزمالك

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