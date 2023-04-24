الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكلدان في مصر يحتفلون بمرور 30 عاما على تأسيس بازيليك سانت فاتيما

بولس ساتي
بولس ساتي

تستعد الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في مصر برئاسة الخور أسقف بولس ساتي، للاحتفال بمرور 30 عاما على تأسيس كاتدرائية وبازيليك سانت فاتيما للكلدان الكاثوليك، بمصر الجديدة.

هذا وأورد الموقع الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، نشرة تعريفية عن الكنيسة قال خلالها إن كنيسة ومزار سانت فاتيما للكلدان الكاثوليك ، كنيسة تحمل طابع خاص فمن جهة الرئاسة الدينية هى مقر ايبارشية القاهرة للكلدان الكاثوليك بمصر . كما انها تحمل رسالة روحية فريدة للمجتمع المصري كله من خلال الاكرام الخاص الذى تقدمه الكنيسة لسيدتنا مريم العذراء ، انطلاقاً من احتضانها لمزار شهير يجسد ظهورات السيدة العذراء بمدينة سانت فاتيما بالبرتغال عام 1917 .

وعن تاريخها قال إنه منذ عام 1950 بدأ راعى الكلدان الكاثوليك بمصر الخور اسقف عمانوئيل رسام فى بناء كنيسة جديدة لأبناء الطائفة الذين كان يقيم معظمهم بحى مصر الجديدة . وقام بوضع حجر الأساس للكنيسة مثلث الرحمات الانبا يوسف السابع غنيمة بطريرك الكلدان الكاثوليك فى 7 نوفمبر 1951 . 

وقد تم تدشين الكنيسة باسم العذراء سيدة فاتيما فى 13 مايو 1953 تزامناً مع يوم الاحتفال بعيد ظهور السيدة العذراء للأطفال الرعاة فى فاتيما بالبرتغال عام 1917 . 

وفى 3 نوفمبر 1953 قام الكاردينال اوجين تيسران بتكريس تمثال العذراء سيدة فاتيما والمهدى للكنيسة خصيصاً من طيب الذكر البابا بيوس الثانى عشر . 

أخيراً فى 6 أبريل 1993 منح القديس البابا يوحنا بولس الثانى لكنيسة سانت فاتيما بمصر الجديدة لقب بازيليك أى كنيسة ملوكية ذات انعام خاص لخير المؤمنين الروحى كما انها مقر للاسقف راعى الإيبارشية .

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