الأهلى يخطط لخطف أحمد فتوح من الزمالك على طريقة كهربا

دخل أحمد محمد أبوالفتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الزمالك، دائرة اهتمام الأهلي، والرغبة في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أو عند انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

وكشف مصدر مسئول بالأهلي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أحمد فتوح ضمن اللاعبين المطلوبين داخل أروقة القلعة الحمراء كأحد أهم البدائل لتعويض التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، والذي اقترب من اعتزاله كرة القدم.

وأشار المصدر إلى أن هناك سيناريوهات يضعها مسئولو الأهلي لخطف "فتوح"؛ إما بانتظار انتهاء عقد اللاعب مع الزمالك أو البحث عن ناد في الخارج يحترف فيه على طريقة محمود كهربا، ثم يعود للقلعة الحمراء في يناير المقبل.

وأوضح المصدر أن أزمات الزمالك الإدارية بعد صدور حكم بعزل رئيس النادي جعل الوكلاء يضغطون على أحمد فتوح، للرحيل عن البيت الأبيض وخوض التجربة خارجياً أو ارتداء الفانلة الحمراء للرد على الاتهامات التي تعرض لها بعد أزمة المنشطات.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي لن تظهر في الصورة مثلما حدث في صفقة انتقال محمود كهربا بعد رحيله إلى البرتغال وعاد إلى القلعة الحمراء بعد أقل من 4 أشهر.