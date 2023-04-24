انهيار منزل فى المنيا دون إصابات

انهار، اليوم الإثنين، منزل ريفي قديم في قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس في جنوب محافظة المنيا، دون إصابات بشرية.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل ريفي قديم مقام من الطوب اللبن في قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين انهيار منزل ملك "خالد كرم"، بالطريق الدائري بقرية دلجا في غرب مركز دير مواس، دون إصابات بشرية.

وبانتقال فريق من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس، والفحص، تبين أن المنزل مكون من طابق واحد ومقام بالطوب اللبن، على مساحة 120 مترا مربعا، وانهار الجزء الخلفي الذي يضم حظيرة لتربية الماشية، ولا يشكل أي خطورة على المنازل المجاورة، وتم فصل المرافق من مياه وكهرباء، وعمل كردون أمني، كما تم إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمعاينة واتخاذ اللازم.