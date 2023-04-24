الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انهيار منزل فى المنيا دون إصابات

جريدة الدستور

انهار، اليوم الإثنين، منزل ريفي قديم في قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس في جنوب محافظة المنيا، دون إصابات بشرية.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل ريفي قديم مقام من الطوب اللبن في قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين انهيار منزل ملك "خالد كرم"، بالطريق الدائري بقرية دلجا في غرب مركز دير مواس، دون إصابات بشرية.

وبانتقال فريق من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس، والفحص، تبين أن المنزل مكون من طابق واحد ومقام بالطوب اللبن، على مساحة 120 مترا مربعا، وانهار الجزء الخلفي الذي يضم حظيرة لتربية الماشية، ولا يشكل أي خطورة على المنازل المجاورة، وتم فصل المرافق من مياه وكهرباء، وعمل كردون أمني، كما تم إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمعاينة واتخاذ اللازم.

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

عاطلان يعترفان بتوصيل الحشيش "دليفرى" لعملائهما فى التبين بالقاهرة

كشف غموض جثة شاب وإصابة صديقه فى قنا: تصدى للصوص حاولوا سرقته

انهيار منزل فى المنيا دون إصابات

احتفالا بالعيد.. ريم مصطفى تتألق بالأحمر في أحدث جلسة تصوير (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا

إعلام عبرى: وزير الخارجية الأردنى يرفض تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلى

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر