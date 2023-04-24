حبس عاطل لاستعراض القوة وإطلاق النار بشكل عشوائى فى الزاوية

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة والتشاجر وإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين.

كما أمرت بالتحفظ على السلاح الناري وإرساله إلى الأدلة الجنائية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم يفيد بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وكان بحوزة أحدهم سلاح خرطوش، نتج عن ذلك إصابة نجل شقيقه برش خرطوش حال تواجده أمام المحل عمله.

- نتائج التحريات والفحص

على الفور انتقل فريق من مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالتحري الفحص، تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول أحد الأشخاص له معلومات جنائية مصاب بجرح قطعي بالرأس، طرف ثان أحد الأشخاص مصاب بجرح بالرأس، مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

تعدى على إثرها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته، وأثناء قيام الأهالي بفض المشاجرة، قام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته، أحدثت إحداها إصابة المجني عليه الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول، وبحوزته "فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من الهيروين المخدر".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.