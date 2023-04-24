الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رادو بيتريسكو حكمًا لمباراة النصر والوحدة بنصف نهائي كأس خادم الحرمين

الحكم رادو بيتريسكو
الحكم رادو بيتريسكو

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، حكم مباراة النصر والوحدة، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد فريق النصر، الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره الوحدة، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك للموسم الحالي 2022 - 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

حكم مباراة النصر والوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ويأتي طاقم التحكيم لمباراة النصر والوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على النحو التالي:

حكم الساحة: رادو بيتريسكو (رومانيا).

حكم مساعد: خورخي سباستيان، جريجوري ميركيا (هولندا).

حكم رابع: سامي الجريس (السعودية).

حكم فيديو: أوفيدو هاتيجان (هولندا).

مساعد حكم فيديو: ياسر السلطان (السعودية).

ويُعد الروماني رادو بيتريسكو، صاحب الـ40 عامًا، حكمًا دوليًا منذ  عام 2012، وسبق له إدارة مباراة برشلونة الإسباني ضد فيكتوريا بلزن، في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2022-2023، والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 4-2.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة النصر والوحدة، بنظيره الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2022-2023.

وكان فريق الهلال قد خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على اتحاد جدة بهدف نظيف، سجله نجمنا المصري أحمد حجازي بالخطأ في مرماه.

النصر الوحدة كأس خادم الحرمين الشريفين مباراة النصر والوحدة الاتحاد السعودي لكرة القدم رونالدو

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