الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين ضبط بحوزتهما كمية من مخدر "الحشيش" بالتبين

جريدة الدستور

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الإثنين، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما 1.5 كيلو حشيش لترويجها على عملائهما في منطقة التبين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية- ملك وقيادة أحدهما" وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام وهاتفي محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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