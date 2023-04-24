النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ12 مصابًا في "حادث المعصرة"

استعلمت نيابة المعصرة الجزئية، اليوم الإثنين، عن الحالة الصحية لـ 12 شخصًا أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كورنيش النيل بالمعصرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق كورنيش النيل بالمعصرة؛ على الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق كورنيش النيل بالمعصرة، والسبب اختلال قمرة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انقلاب السيارة، مسفرةً عن إصابة 12 شخصًا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ورفع رجال المرور آثار الحادث، وأعادوا الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.