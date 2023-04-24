الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد الأعمال النهائية لمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية النهائية لمقر الشبكة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، الأعمال الإنشائية النهائية لمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، الذي يجري إنشاؤه بديوان عام محافظة الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، الانتهاء من جميع الأعمال بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، لتدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أهمية تنفيذ التشطيبات النهائية بالمظهر الجمالي اللائق، وتكثيف زراعة الأشجار وشجيرات الزينة بالساحة الخارجية للمقر وتقليم الأشجار القائمة، مع طلاء البوابة الرئيسية والسور الخارجي بالشكل الملائم.

تهدف الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل طبقاً لأحدث المعايير العالمية، كما تعمل الشبكة على تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.

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محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية النهائية لمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

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