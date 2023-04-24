الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 بجروح قطعية وكدمات في مشاجرة بالشرقية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 4 مواطنين بجروح قطعية وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع مشاجرة بينهم وآخرين في قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية،إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول 4 أشخاص، مقيمين في قرية الطيبة التابعة لمركز الزقازيق، مصابين بجروح قطعية وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

كشفت التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع مشاجرة بينهم وآخرين في قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مواطنين مستشفى القنايات المركزى مديرية أمن الشرقية مشاجرة النيابة العامة

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