أحزاب سياسية تشيد بسرعة التحركات لإجلاء المصريين من السودان: "مصر قادرة على حماية أبنائها"

أشاد عدد من الأحزاب السياسية بسرعة التحركات المصرية لإجلاء المصريين من السودان، مؤكدة أن الدولة قادرة على حماية أرواح المصريين في الداخل والخارج، كما أن مصر تدير كافة ملفاتها بحكمة ورشد.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن مصر أكدت من خلال رعايتها مواطنيها في السودان أنها دولة كبيرة ولديها من يدير هذه الأزمة بنجاح، فليس إجلاء المواطنين للمرة الأولى، ولكن كان هناك إجلاء ناجح في الصين وأوكرانيا وأفغانستان، وكان هذا النجاح مضرب الأمثال.

وأضاف الشهابي أن الدولة المصرية لديها خلية أزمة تستطيع أن تتعامل مع تلك المشكلة بنجاح وبالتنسيق مع الدولة السودانية، كما نجحت من خلال احترافية عالية وخطة محكمة أن تستعيد الأطقم الجوية التي كانت موجودة في السودان في مهمة تدريبية أثناء الأحداث الأخيرة رغم المخاطر العديدة.

وتابع رئيس حزب الجيل: «عملية إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان لأسباب مختلفة كان استكمالا لما تم من قبل بخصوص عودة 204 أبطال من أبطالنا الذين كانوا في مهمة تدريبية في السودان، وهذا النجاح الكبير أكد أن مصر دولة كبيرة وأنها الجارة الكبرى للسودان، وأنه جرى إجلاء رعاياها بشكل سلمي ومنظم ودقيق لأنها لا تريد تصعيد المسائل».

وثمّن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الجهود المصرية لإجلاء الرعايا المصريين من السودان، مؤكدًا أن عودتهم في هذا التوقيت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تبرهن على تواجد الدولة المصرية بقوة خارج حدودها للدفاع عن مصالح رعاياها وحمايتهم، وأن مصر لا تترك أبناءها مهما كانت التحديات، موضحًا أن تلك الخطوة مؤشر واضح على قوة الدولة وقيادتها ومؤسساتها.

وأضاف أبوالعطا أن عودة المصريين من السودان في ظل هذه الظروف الصعبة والمشاهد التي نتابعها من محاولات فرار المواطنين السودانيين بعد تفاقم الأوضاع الميدانية والإنسانية مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك الاهتمام المباشر من الرئيس السيسي بأبناء الوطن في الداخل والخارج.

وأوضح رئيس حزب المصريين أن توجيهات القيادة السياسية واضحة وصريحة حيث إن كرامة المواطن المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تعمل جميعها من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وأن مصالح الشعب ليس في مصر فقط ولكن خارج مصر أيضًا بتحركات واعية ومحسوبة.

وأشار إلى أن إجلاء الرعايا المصريين من السودان بعزة وكرامة وفي أسرع وقت يؤكد الريادة والكفاءة المصرية، مثمنًا الجهود المصرية التي تضافرت لحماية المصريين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن مصر التي أعادت البعثة المصرية من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم، والمصريين من ووهان الصينية خلال أزمة كورونا، وأيضا أبناءها من اليمن في أزمة الصيادين، ومن ليبيا ومن دول الصراعات وغيرها تضرب مثالًا رائعًا ونموذجًا يُحتذى به.

ووجّه عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية رسالة شكر للرئيس السيسي ولجميع أجهزة الدولة على التحرك السريع للمحافظة على المصريين وأموالهم وأعراضهم، مؤكدًا أن مثل هذه الجهود الجبارة والمضنية تمثل مشهدا مشرفا وحقيقيا من الدولة المصرية نحو حماية أبنائها في الداخل والخارج مهما كانت التحديات والمخاطر، وتؤكد أن المواطن المصري قيمته محفوظة في ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس السيسي.

وأكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الجهود التى بذلتها الدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها لعودة المواطنين المصريين بالسودان تؤكد أن مصر لم ولن تتخلى عن أبنائها فى أى مكان، وتبذل جميع الجهود الحثيثة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع الموقف على مدار الساعة للحفاظ على سلامة أبنائه وعلى سلامة جميع المصريين فى السودان وجميع الأماكن التى تشهد توترات وعدم استقرار.

وأضاف رزق أن مصر تدعم جهود التهدئة فى السودان وتبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح وممتلكات الأشقاء فى السودان، موضحًا أن مصر على تواصل مستمر مع الأطراف السودانية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن الدولة المصرية لم ولن تدخر جهدًا في حماية حدودها والحفاظ على أمنها القومي، كما أنها أيضًا تفضل دائمًا صوت العقل والتعامل بالحكمة في مثل هذه الظروف، مشددًا على ضرورة تجديد الدعوة لأبناء السودان الشقيق إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، وإعلاء المصلحة العليا لوطنهم، وعدم الانخراط وراء أى دعوات من شأنها زعزعة استقرار دولتهم.

ووجّه رزق، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل الأجهزة المعنية على الجهود المضنية من أجل عودة أبنائنا بشكل آمن، لا سيما وأن هناك دولًا كبرى عجزت عن نقل رعاياها من السودان.

وقال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الجميع تابع جهود الدولة المصرية لإعادة المصريين من السودان بكل فخر واعتزاز، وإن الدولة المصرية تحصد الآن ثمرة اتزان وحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «منذ 5 أيام قرر أننا لا نتدخل فى الشئون الداخلية للدول ونحن على مسافة واحدة من كل الأطراف.. وفتح الباب واسعا لاحترام كبير للدور المصري العظيم».

وأضاف: هناك دول عديدة عربية وأوروبية اعتمدت على مصر من أجل إجلاء رعاياها، موضحًا أن هناك تنسيقا كاملا من خلال قيادة سياسية واعية تدرك الموقف.

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي: «الدولة المصرية بكل أجهزتها، على رأسها القيادة السياسية، قادرون على إدارة المواقف الصعبة، ومصر كانت أول دولة حصلت على أولادها من السودان.. ونشكر الرئيس السيسي والأجهزة المعنية للتعامل مع هذا الملف».