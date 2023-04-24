الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 أفراد أصيبوا في انفجار أسطوانة غاز بالشرقية

أسطوانة غاز
أسطوانة غاز

تباشر نيابة الشرقية العامة تحقيقاتها في واقعة إصابة أم وابنتيها إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزلهم، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

 

تلقت غرفة العمليات بالشرقية إخطارًا بورود بلاغ بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بدائرة مركز أبوحماد، ووقوع إصابات ما بين متوسطة وطفيفة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة (أم وابنتيها) بإصابات متنوعة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى ههيا للحروق.

 

كما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها لمنع امتدادها للأماكن المجاورة.

 

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتى طلبت بسرعة إجراء التحريات، حول ظروف وملابسات الواقعة.

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