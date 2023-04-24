كولر يحتفل بـ116 سنة على تأسيس القلعة الحمراء: عيد ميلاد سعيد يا أهلي

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على الاحتفال بالذكرى الـ116 على تأسيس القلعة الحمراء التي تصادف اليوم الإثنين.

وكتب مارسيل كولر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: زي النهاردة من 116 سنة تأسس النادي الأهلي كمؤسسة وطنية قائمة على القيم والمباديء! 116 سنة من المجد.. 116 سنة من الإنجازات والبطولات.. عيد ميلاد سعيد يا أهلي".

ويمر اليوم 116 عاما على تأسيس القلعة الحمراء وسط إنجازات وبطولات مختلفة على المستوى المحلي والإفريقي.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أجرى تقسيمة كرة قوية على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

شهدت التقسيمة مشاركة عدد من عناصر فريق الشباب، وحضرها مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين ووليد سليمان نائب رئيس قطاع الناشئين.

واكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية في «الجيم»، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات متنوعة تضمنت تقسيمة كرة قوية.