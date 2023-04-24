كاتبة صحفية: مشروعات "حياة كريمة" تسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا

قالت الكاتبة الصحفية، هدى رشوان، إن الحماية الاجتماعية ومبادرة "حياة كريمة"، هما استثمار في الإنسان وخاصة المرأة المعيلة والتي تمثل ثلث مصر، موضحة أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قامت بعمل قطاع اسمه المشروعات التنموية، حيث يتم تمكين الفئات المستهدفة وتوفير فرص عمل لهم مستدامة وكل محافظة على حسب احتياجاتها ويتناسب معها، مثل مشروعات الصيد وورش تصنيع مراكب الصيد مشروعات الغزل والنسيج والسجاد والحرف اليدوية.

وأضافت رشوان، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة "مستورة"، هدفها تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية بقرض ولكن ليس أموالًا، إذ يجري تسليمهم مشروعات تمكن المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتستطيع أن تكون عضوًا منتجًا بالمجتمع، وهناك سيدات أصبحن سيدات أعمال كبار واستطعن العمل وتحصيل مصاريفهن اليومية وأكثر من ذلك.

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أنه من ضمن إجراءات الحماية تعليم المرأة وتكافؤ الفرص التعليمية، إذ تم إعفاء 2 مليون فتاة من المصروفات الدراسية في إطار اهتمام الدولة بتعليم الفتيات، بالإضافة إلى التوعية المستمرة بعدم الزواج المبكر، ومنح 500 ألف أسرة مصاريف المدراس أبنائهم حتى يحرصوا على تعليمهم.