بسبب ماس كهربائى.. السيطرة على حريق محدود فى محل بالمرج

نشب حريق محدود داخل محل تجاري في منطقة المرج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإجراء عملية التبريد حتى لا يتجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المرج، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية بنشوب حريق داخل أحد المحلات التجارية في دائرة القسم، وجرت السيطرة عليه.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وجرت عملية التبريد حتى لا يتجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وبعمل التحريات الأولية تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في أحد الأجهزة الموجودة بالمحل.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.