بعد قرار إيقافه.. تعرف على المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي

بدأ البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي في تجهيز الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير حارسي مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة بعد قرار رابطة الأندية المحترفة بإيقاف محمد الشناوي قائد القلعة الحمراء لمدة 3 مباريات.

وجاء قرار إيقاف الشناوي بسبب تعديه بدون الكرة على أحمد عبدالحكم مدافع سموحة في المباراة الماضية بين الفريقين ببطولة دوري هذا الموسم والتي أقيمت على برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما محمد شريف ومحمود كهربا.

وكشف مصدر مسئول، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني استفسر عن المباريات التي سيغيب عنها الحارس الدولي عقب قرار إيقافه خاصة أن الفريق يشارك في أكثر من بطولة ولا بد من تجهيز البديل له حتى لا تحدث أي هزة فنية تضرب صفوف الفريق خلال المباريات.

وأضاف المصدر، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أخطر كولر بموقف الشناوي من المشاركة أمام الزمالك في السوبر المصري بصورة طبيعية رغم قرار إيقافه من رابطة الأندية، مؤكداَ له أن لوائح اتحاد الكرة تنص على أنه تستقل حالات الإنذارات والطرد التي توقع في مسابقة الدوري المصري كبطولة منفصلة كما تستقل حالات الإنذارات والطرد التي توقع في بطولة كأس السوبر كبطولة منفصلة وكذلك حالات الطرد والإنذارت التي توقع في كأس مصر كبطولة منفصلة.

وأشار المصدر، إلى أن المباريات التي سوف يغيب عنها الشناوي عن المشاركة مع الأهلي أمام إنبي وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الزمالك والأهلي 5 مايو المقبل في نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق، غادر القاهرة صباح اليوم الإثنين إلى المغرب، ليسبقا بعثة الفريق استعدادًا لمواجهة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتقرر سفر عبد الحفيظ وعدلي إلى المغرب قبل البعثة لإنهاء كافة الأمور الخاصة باستقبال الفريق وما يتعلق بالإقامة وملاعب التدريب وغيرها من الترتيبات، لتوفير الأجواء المناسبة للجميع خلال الرحلة.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.