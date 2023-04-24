الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: جهود إعادة المصريين من السودان تُحسب للدبلوماسية المصرية

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن جمهورية السودان الشقيقة تعتبر امتدادًا للأمن القومي المصري، وأن استقرارها وسلامة أراضيها غاية مهمة لدى مصر والمصريين، موضحًا أن مصر تحرص على أمن وسلامة واستقرار المنطقة بما يضمن حياة كريمة لكل شعوبها.

وشدد البدري في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، على أن الدولة المصرية ترفض التدخل في شئون الدول الداخلية، وتؤكد دائمًا على سياستها الخارجية، وأنها تمارس السياسة بشرف في زمن عز فيه الشرف، مضيفًا: «أن الدول حرة في تقرير مصيرها ولها كامل السيادة على أراضيها».

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الدبلوماسية المصرية والجهات المعنية في إعادة المصريين المحتجزين في السودان يُحسب لها، كما تعمل على التنسيق ليل نهار لعودة وإجلاء ٤٣٦ مواطنًا من الراغبين فى مغادرة السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

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