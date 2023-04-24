التصريح بدفن جثمانى مسن وحفيده تفحما فى حادث سير بالواحات البحرية

صرحت النيابة العامة بأكتوبر، بدفن جثماني عجوز وحفيده، بعدما لقيا مصرعهما متفحمين في حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بمدخل قرية العجوز بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب آخر أصيب في ذات الحادث، تمهيدًا لسؤاله حول تفاصيل الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لكشف ملابساته.

يذكر أن غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصاب بمدخل قرية العجوز بالواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي ودراجة نارية وأسفر الحادث عن وفاة "ماجد عيسى عبد الجليل" 10سنوات، "عبد الجليل علي معوض" 67 سنة، مقيم الفيوم، كما أصيب "أحمد دياب فتحي"، 22 سنة، من الواحات بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى الواحات البحرية تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.