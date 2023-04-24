الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة ومناقشة 6 مشتبه بهم لكشف غموض مقتل سيدة بالشرقية

كاميرات
كاميرات

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها، لكشف غموض وضبط مرتكب واقعة قتل سيدة ثلاثينية عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها بقرية كفر عمار في الشرقية، وتبين وجود آثار طعنات في جميع أنحاء جسدها.

 وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، بعدما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والوقوف على أسباب وكيفية حدوثها، كما جرى تفريغ 5 كاميرات مراقبة، ومناقشة 6 من المشتبه بهم من الجيران والمترددين على الضحية.

- تفاصيل الواقعة

كانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت في فجر ثالث أيام العيد، إخطارًا من مركز شرطة فاقوس، بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة ربة منزل، 35 عاما، داخل منزلها في كفر عمار بالشرقية، وأمرت جهات التحقيق المختصة بدفن الجثة، بعد بيان سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية.

وتبين بالانتقال والفحص، العثور على جثة سيدة، بها آثار لطعنات متفرقة في جميع أنحاء جسدها، وجرى نقلها لمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق.

وكانت أمرت النيابة العامة بالشرقية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة لوجود شبهة جنائية، وأمرت الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لضبط مرتكب الواقعة وأسباب وكيفية حدوثها.

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