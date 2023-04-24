حبس 4 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل عقار فى المطرية بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار في منطقة المطرية بالقاهرة، بعدما أبلغ أحد الأشخاص بتضرره من سكان العقار الملاصق لمحل سكنه بسبب قيامهم بأعمال حفر، نتج عنها شروخ بالحوائط في العقار محل سكنه، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى نجاح الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، أمس، في القبض على 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة المطرية، بعد تلقي البلاغ.

وجرى ضبطهم وقت تنقيبهم عن الآثار داخل غرفة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 5 أمتار والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر للتنقيب عن الآثار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة.