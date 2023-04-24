إصابة أم وابنها فى حريق منزل جنوب الأقصر

أصيبت سيدة وابنها في حريق نشب داخل منزلهما في نجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر.

تلقت غرفة النجدة بالأقصر إخطاراً من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل أحد المنازل فى نجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا، ما أسفر عن إصابة كل من "نعيمة.ع" 65 سنة، وابنها الشاب "أسامة" البالغ من العمر 20 سنة، مصابين بحروق في الوجه والصدر والذراعين اليمنى واليسرى والبطن، وعلى الفور تم استدعاء رجال الحماية المدنية وسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

ونقل رجال الإسعاف الأم وابنها إلى مستشفى طيبة التخصصي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.