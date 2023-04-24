6 حالات تهدد بإلغاء تخصيص شقق جنة للإسكان الفاخر.. اعرفها قبل الحجز

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح جديد لشقق مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، كطرح تكميلى للوحدات السابق طرحها بالمدينتين، ضمن طرح ضخم للوحدات السكنية تضمن أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بأنواعها المختلفة بالمدن الجديدة.

وتستعرض الدستور شروط الحصول على وحدة سكنية بمشروع جنة للإسكان الفاخر، وكذلك وحالات إلغاء التخصيص، على النحو التالي:

التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة.

حالات إلغاء التخصيص لشقق جنة

1- في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة، بناء على طلب المخصص له الوحدة.

2- عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ20%، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5) لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

3- عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد.

4- التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

5- تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

6- عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

المبالغ التي يتم خصمها في حالة إلغاء التخصيص

1- في حالة قبل الاستلام

يتم خصم (1%) مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء وذلك من إجمالي قيمة الوحدة.

2- في حالة بعد الاستلام

يتم خصم (1% مصاريف إدارية + 0.5%) الحساب مجلس الأمناء، وذلك من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنويًا من إجمالي قيمة الوحدة من تاريخ استلام الوحدة وحتى تاريخ إعادة تسليمها طبقًا لما ورد باللائحة العقارية.