"الصحة" السودانية: المستشفيات تعمل حاليا فى ظروف صعبة للغاية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية لـ القاهرة الإخبارية إن المستشفيات السودانية تعمل حاليا في ظروف صعبة للغاية.

وفى وقت سابق، أفادت منظمة الصحة العالمية، السبت، بارتفاع حصيلة القتلى جراء الاشتباكات في السودان إلى 420 والإصابات إلى 3700.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، منها وكالة أسوشييتد برس أن أكثر 420 شخصا، بينهم 264 مدنيا، قتلوا، فيما أصيب أكثر من 3700 آخرين في الاشتباكات الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وكانت الصحة العالمية، قالت في بيان، الجمعة، إن حصيلة الضحايا بلغت 413 قتيلا و3 آلاف و551 جريحا.

وقال وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، في تصريح متلفز، إنه تم رصد أكثر من 400 وفاة في كل مستشفيات البلاد.

لكن لجانا طبية مستقلة تحدثت، عبر بيانات، عن صعوبة الحصول على عدد كامل ودقيق للضحايا في ظل عدم وصول بعضهم إلى المستشفيات وانتشار جثث في الشوارع وعدم القدرة على التعامل معها جراء القتال.

وفي 15 أبريل الجاري، تبادل الجيش و"الدعم السريع" اتهامات ببدء كل منهما، هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

