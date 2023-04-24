معبر أرقين يستقبل على مدار الساعة الفارين من السودان من مختلف الجنسيات

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” بأن معبر أرقين يستقبل على مدار الساعة الذين يتم إجلاؤهم من السودان من مختلف الجنسيات.

وفي وقت سابق، أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن أنه في إطار جهود الدولة فى تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم إجلاء 436 مواطنا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وتستمر السفارة المصرية فى الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المواطنين المصريين فى السودان؛ لتأمين عملية إجلائهم تباعا.

وأعلنت الخارجية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن بدء عميلة إجلاء عدد من المواطنين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلائهم.

وأكدت أن قنصليتنا في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا مستمرة في التنسيق مع المصريين الجاري إجلاؤهم من خلال بورسودان ووادي حلفا.