الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدنمارك تعلن سحب جميع جنودها من سوريا والعراق

جنود الدنمارك
جنود الدنمارك

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، فى بيان، عن سحب جميع العسكريين التابعين لها من العراق وسوريا الذين شاركوا فى عمليات ضد "داعش" الإرهابى.

وجاء فى بيان الدفاع الدنماركية: "قررت القيادة العسكرية الانسحاب والعودة إلى الدنمارك، ويرجع ذلك إلى أن عدد الإرهابيين من داعش قد انخفض لدرجة أنه لا توجد حاجة ماسة لمساهمتنا، وكذلك لأننا بحاجة إلى قواتنا فى بلدنا".

من جانبه أفاد الكولونيل بجارك لومبورج، رئيس وحدة الدفاع الجوى الدنماركية جناح المراقبة الجوية، بأن "القوة لمواجهة التهديدات التى نراها فى جوارنا المباشر اليوم أهم بالنسبة لنا".

وفى وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "ناتو" يراجع سياسته الدفاعية بسبب الحرب فى أوكرانيا.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تتطلب استراتيجية "ناتو" الجديدة من حلفائه فى أوروبا الشرقية عدم انتظار الدعم الأمريكى فى حالة وقوع هجوم روسى على بلدانهم.

والدنمارك عضو فى التحالف الدولى ضد "داعش" منذ يوليو 2014 ولديها 300 جندى ومستشار عسكرى فى العراق وسوريا.

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