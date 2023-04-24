الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكبرة علي محلات الجزارة والمطاعم بكوم حمادة

الحملة
الحملة

 نفذ أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالإدارة البيطرية بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، بعمل حملة تفتيشية على محلات الجزارة والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم و الأسماك بنطاق دائرة المركز، وذلك من أجل متابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

 وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار، والتلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه ، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

و أسفرت الحملة التي شارك فيها الدكتور سعيد فرحات مدير الإدارة البيطرية، بدائرة مركز شرطة كوم حمادة ، والدكتور عادل رضوان مدير مجزر كون حمادة، والدكتور عادل حماد مدير مجزر الطود  عن  تحرير محضر أسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى لاحد محلات بيع الأسماك  وكذا تم تحرير محضر لحوم مفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لأحد المطاعم .

 ومن جانبه شدد رئيس المركز علي تكثيف الحملات الرقابية لأحكام السيطرة على الأسواق وحفاظا على حقوق المواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحت قيادة اللواء محسن الجندي رئيس مركز ومدينة كوم حماده.

استهلاك الأدمي إحكام السيطرة التحفظ على المضبوطات الخدمات المختلفة الحملات الرقابية تحرير محاضر لمخابز بلدية

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