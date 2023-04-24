الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لافروف يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

توجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى نيويورك، حيث سيشارك في اجتماعات مجلس الأمن الدولي يومي 24 و25 أبريل الجاري تزامنا مع رئاسة روسيا للمجلس.

ومن المتوقع أن يجتمع لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الاثنين.

ودعا وزير الخارجية الروسي نظراءه من عدة دول، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي.

وأشار لافروف إلى أن موسكو مستعدة للنظر في إمكانية عقد لقاء مع بلينكن، ولا ترفض أبدا مقترحات جادة للحوار مع الجانب الأمريكي، فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قبل مغادرة الوفد الروسي إلى نيويورك، إنه لا توجد خطط لعقد مثل هذا الاجتماع حتى الآن، وإمكانية التواصل "ستحددها الظروف".

ومن المحتمل أن يعقد لافروف مؤتمرا صحفيا في نيويورك.
 

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