الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب الآن.. فى التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 24 أبريل 2023

سعر الذهب
سعر الذهب

سجلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 24 أبريل 2023 ارتفاعاً ملحوظاً بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر تحديث يومي.

 

 سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2823 جنيه. 

 

سعر جرام الذهب عيار 22 

بينما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2588 جنيه. سعر جرام الذهب عيار.
 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2470 جنيه.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل جرام الذهب عيار18 نحو 2117 جنيه.

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1641 جنيه.

 

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 19760 جنيه

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