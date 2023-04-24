الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد رمضان: هغنى مع أغلى مغنى فى العالم.. والجمهور قالى إنى نمبر وان

محمد رمضان
محمد رمضان

قال الفنان محمد رمضان، إن المغني أقرب للجمهور من الممثل، معقباً: "الممثل عشان أشوفه، لازم توفر شاشة سواء كان شاشة سينما أو تليفزيون أو المسرح، وده مشوار عشان أوصل للجمهور". 

 

وأضاف رمضان خلال لقاءه ببرنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية dmc، أن المغني يصل للناس في العربية، في الجيم، كما يصل للجمهور أثناء أخذ الشاور، حيث من الممكن للجمهور أن يدندن غنوة وهو يأخذ شاور، لكنه من المستحيل أن يدندن مشهد.

 

وتابع: "أنا عاشق لجمهورى وأنا مختارتش، لكن جمهوري إللي قالي إنه حاببني في أغنية "نمبر وان" ، وبدأت أخذ خطوات الاستمرارية، والتجديد هو ألف باء الاستمرارية ، وإما أن تتجدد أو تتبدد، فعملت أغنية "مافيا" ، وأغنية يا حبيبي، وأغنية بمبم".

 

وأردف: "عندي بعد الشهر الجاي غنوة مع أغلى مغني في العالم وأغلى رابر في العالم اسمه ،"فيوتشر"، ودي أول أغنية له مع فنان عربي، لا هو دافعلي دولار، ولا أنا دافع له دولار، وهو شايف إن محمد رمضان مكسب في الشرق الأوسط، وأنا طبعاً شايف إنه مكسب ليا في العالم".

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