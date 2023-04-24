الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 أبريل 2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يقدم موقع "الدستور" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:47  ص.
موعد صلاة الظهر 11:53 ص.
موعد صلاة العصر 29: 3 م.
موعد صلاة المغرب 6:28 م.
موعد صلاة العشاء  7:49 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:48 ص.
موعد صلاة الظهر 11:58 ص.
موعد صلاة العصر 3:36 م.
موعد صلاة المغرب 6:33 م.
موعد صلاة العشاء 7:57 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:41 ص.
موعد صلاة الظهر 11:49 ص.
موعد  صلاة العصر 3:26 م.
موعد صلاة المغرب 6:24 م.
موعد صلاة العشاء 7:46  م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:40 ص.
وقت صلاة الظهر 11:41 ص.
موعد صلاة  العصر 3:14 م.
وقت صلاة المغرب 6:13 م.
وقت صلاة العشاء 7:32 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان 

وقت صلاة الفجر 3:52  ص.
موعد صلاة الظهر 11:47 ص.
موعد صلاة العصر 16: 3 م.
موعد صلاة المغرب 6:16 م.
موعد صلاة العشاء 7:33 م.

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