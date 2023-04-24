الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوروبا أكبر مستورد للنفط الروسى.. إقرار غربى بفشل العقوبات

النفط الروسي
النفط الروسي

كشفت تقارير دولية عن استمرار شراء دول الاتحاد الأوروبي منتجات الطاقة الروسية عبر دول ثالثة، بعد وقف استيرادها مباشرة.

وأشارت التقارير إلى أن دول التكتل تشتري المنتجات النفطية الروسية بأسعار مضاعفة، موضحة أن بروكسل فشلت في إيجاد بدائل فورية وعملية لتأمين احتياجاتها من الطاقة بعيدا عن روسيا.. 

دول مجموعة السبع دعت أخيرا الى تطبيق كافة بنود اتفاقية الحبوب في مؤشر على مخاوفها من إنهاء العمل بالاتفاقية ولكنها تناقش في الوقت نفسه فرض حظر على الصادرات الى روسيا، وهو ما قد يؤدي الى إنهاء موسكو العمل بهذه الاتفاقية حسب التصريحات الروسية.

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