الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دعاء الصباح اليوم الإثنين 24 أبريل 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

دعاء الصباح من أفضل العادات التي يجب أن يقوم بها كل مسلم بعد الاستيقاظ من النوم؛ لأن ذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح يملأ اليوم بالبركة، وهذه البركة تشمل الرزق والصحة وكل ما ينعم به الإنسان من نعم وفضل من الله سبحانه.

أدعية الصباح

(أصبَحنا على فطرةِ الإسلامِ وعلى وكلمةِ الإخلاصِ وعلى دينِ نبيِّنا محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وعلى ملَّةِ أبينا إبراهيمَ حنيفًا مسلمًا وما كان منَ المشرِكينَ).

(رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا).

(اللّهمّ ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشّكر).

(بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السّميع العليم).

(اللّهمّ بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النّشور).

(أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير ربّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شرّ ما في هذا اليوم وشرّ ما بعده، ربّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربّ أعوذ بك من عذاب في النّار وعذاب في القبر).

(اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).

(اللهمّ إنّي أسألك العافيةَ في الدُنيا والآخرة، اللهمّ إنّي أسألك العفوَ والعافيةَ في ديني ودُنياي وأهلي ومالي، اللهمّ استر عوراتي وآمن رَوْعَاتي، اللهمّ احفظني مِن بين يَدَيَّ ومِن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بعظمتِك أن أُغتاَل مِن تحتي).)

(سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ) مئة مرة أو أكثر.

(سُبْحَان الله وبحمده عَدَدَ خَلْقِهِ، ورِضَا نفسه، وزِنَةَ عَرْشِهِ، ومِدَادَ كلماته).

(يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ، وأَصلِحْ لي شأني كلَّه ولا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ).

(اللهمّ عافِني في بدني، اللهمّ عافني في سمعي، اللهمّ عافني في بصري، لا إله إلّا أنت).

(حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) سبع مرات.

(اللَّهُمَّ إنِّي أصبَحتُ أنِّي أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلةَ عَرشِكَ، ومَلائِكَتَك، وجميعَ خَلقِكَ: بأنَّك أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، وَحْدَك لا شريكَ لكَ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ) أربع مرات.

(لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ) عشر مرات.

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