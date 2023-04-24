الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تمد الصين بـ22 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب خلال 2023

الغاز الروسى
الغاز الروسى

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأحد، إن روسيا ستزيد هذا العام إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين بنسبة 50٪ لتصل إلى 22 مليار متر مكعب.

وأضاف نوفاك، حسبما أوردت وكالة تاس الروسية: "تظهر [الأرقام السابقة أنه] بحلول نهاية عام 2022، زادت إمدادات النفط والغاز والفحم".

وتابع "في العام الماضي قمنا بتسليم 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ونتوقع أن يصل هذا الرقم في عام 2023 إلى 22 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50٪ تقريبًا".

وخلال اجتماعهما في مارس الماضي، أصدر الزعيمان الروسي والصيني، فلاديمير بوتين وشي جين بينج، تعليمات لوفديهما الحكوميين لاستكمال الاستعدادات للوثائق الخاصة بخط أنابيب الغاز سيلا سيبيري -2 للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.

وأصدر الزعيمان الروسي والصيني تعليمات لوفديهما الحكوميين في ذلك الوقت لاستكمال الاستعدادات للوثائق الخاصة بخط أنابيب الغاز سيلا سيبيري -2 للتوقيع في أقرب وقت ممكن.
 

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