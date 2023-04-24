الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو يوسف يكشف حقيقة مشاعر الغيرة بينه وبين آسر ياسين فى "الكتيبة 101"

عمرو يوسف
عمرو يوسف

كشف الفنان عمرو يوسف حقيقة الغيرة بينه وبين الفنان آسر ياسين في مسلسل "الكتيبة 101، قائلاً: "إنه لا توجد أي غيرة، أنا وآسر صحاب، وكان المفروض نشتغل مع بعض قبل كده، لكن محصلش نصيب".

وأضاف الفنان عمرو يوسف خلال لقائه ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "الشغل مع آسر ياسين كان مريح وبسيط، رغم إنها المرة الأولى التي نعمل فيها مع بعض، ومع ذلك لم أشعر أنها المرة الأولى للعمل معًا". 

وأشار إلى أنه من الممكن لاثنين أصدقاء ألا يرتاحوا في العمل مع بعضهما، معقبا: "أنا ارتحت في الشغل مع آسر لدرجة إني حسيت إني اشتغلت معاه قبل كدة ثلاث أو أربع مرات". 

وعن حقيقة المشاجرة على الأسماء في التتر، أكد الفنان عمرو يوسف أنه لم تكن توجد أسماء على تتر البداية، معقبًا: "مكنش فيه أسماء في التتر مش عشاني أنا وآسر، لكن عشان المسلسل فيه كم نجوم كبير جدًا، وإحنا كلنا جايين نعمل شغل حلو". 

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