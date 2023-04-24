الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شاب يلجأ لحيلة مع أصدقائه لقتل زوجته الأفريقية في التجمع

جثة سيدة أفريقية
جثة سيدة أفريقية

لجأ شاب إلى حيلة للتخلص من زوجته حيث اتفق مع آخرين لقتلها ليكون العقل المدبر لإنهاء حياة رفيقته طعنًا بالسكين.

تلقى حكمدار العاصمة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة أفريقية بمنطقة التجمع الخامس.

رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة وجه بانتقال قوة من القسم إلى محل البلاغ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

معاينة الأدلة الجنائية وضباط المباحث بينت مقتل "منيرة ا" ٤٥ سنة، سودانية الجنسية بطعنات متفرقة بالجسم.

تحريات المباحث حول الواقعة توصلت إلى أن زوج المجني عليها خطط للجريمة مستعينا بآخرين وأمكن ضبطهم ليقر الجاني بفعلته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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