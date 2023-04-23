الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمرو يوسف يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "الكتيبة 101": كان دور "جِرِم"

عمرو يوسف
عمرو يوسف

أوضح الفنان عمرو يوسف تفاصيل دوره في مسلسل "الكتيبة 101"، قائلاً: "إنه كان دور "جِرِم" بحسب تعبيره. 

ومن جانبها قالت الإعلامية منى الشاذلي، إنه عمل مثل الكتيبة 101، تحت إشراف الشؤون المعنوية بشكل كامل، لأن أوراقه من المخابرات الحربية، وعمليات حقيقية بتفاصيل حقيقية، وبالتالي لابد من حدوث تدخل من هذه الجهات، كما أنه يجب أن تكون كل العمليات تحت نظر القوات المسلحة، لأنها حكايات لا يجوز فيها الخيال، أو شكل غير حقيقي.

وأضاف الفنان عمرو يوسف خلال استضافته ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: “ليه أعمل الخيال، طالما أن الحقيقي معروف بالنسبة لي، وطالما أنهم يساعدونني بقولهم الحقيقة، وطالما أن الحقيقي مبهر”.

وأوضح أن شخصية الضابط نور الذي يجسدها في مسلسل "الكتيبة 101" من المفترض أنه في الحقيقة يستطيع عمل كل شيء، معقبًا: "يسوق عربية، يسوق طيارة، يسوق غواصة، يركب موتوسيكل، يضرب بجميع أنواع الأسلحة"، لافتاً إلى أنه شخصية بمواصفات خاصة، ولذلك هو تابع لفرقة تسمى "الفرقة الخاصة".

وأشار إلى أن صعوبة العمليات التي ينفذونها، تتمثل في أنها أغلب الوقت عمليات صامتة، وهو ما ظهر في المسلسل، حيث أنهم لابد أن يدخلوا ويخرجوا دون أن يشعر بهم أحد.

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