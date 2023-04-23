الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متطوعي الهلال الأحمر المصري: نقدم المساعدات للجالية المصرية بالسودان على مدار 24 ساعة

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري

قال السيد عمار، أحمد الشباب المتطوعين في الهلال الأحمر المصري، إنه شارك قبل ذلك في الإغاثات التي كانت تقدمها مصر للجالية المصرية في فلسطين من خلال معبر رفح، كما أنه كان من ضمن فريق الاستغاثة المصري وقت زلزال تركيا وسوريا لنجدة المصابين وتقديم المساعدات الغذائية والطبية لهم.

الهلال الأحمر المصري

وأكد، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يقف الآن على معبر أرقين لتقديم المساعدات للجالية المصرية مثل توفير وسائل نقل آمنة لهم، تقديم المساعدات الطبية والغذائية لهم، محاولة التوصل لذويهم لطمأنتهم.

الإغاثة الدولية 

تابع: "متواجدين أربعة وعشرين ساعة على المعبر لتقديم المساعدة للمصريين وغير المصريين القادمين من السودان".

وفي السياق ذاته، قال أحمد زين، أحد الشباب المتطوع بالهلال الأحمر المصري، إنه سعيد بمشاركته الاولى في هذا العمل الإنساني، وأنه على أتم استعداد لتقديم كل ما يلزم الجالية المصرية وغير المصرية من مساعدات إنسانية.

االهلال الأحمر المصري الإغاثات الدولية معبر أرقين الأزمة السودانية رعاية الجالية المصرية

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