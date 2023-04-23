«تحدي السكيت» أحدث طرق الاحتفال في عيد الفطر بالقناطر

تشتهر مدينة القناطر الخيرية بحدائقها الواسعة الخضراء والنزهات النيلية من خلال المراكب والأوتوبيسات النيلية فضلًا عن الطابع التاريخي الذي يمتد لقرابة الـ200 عام ورحلات الصيد وركوب الدراجات والخيول بين المساحات الخضراء فهي قبلة الآلاف من المواطنين كل عام في الأعياد والمناسبات لقضاء أفضل الأوقات.

وعلى مدار سنوات انتشرت إيجار الدراجات الهوائية والنارية وأيضًا النزهات بالمراكب النيلية لكن تشهد الفترة الأخيرة ظهور وسائل أخرى تم استحداثها للترفية بين الشباب والأطفال ومن أبرزها رياضة التزلج «السكيت» والتحديات التي يقوم بها الشباب فيما بينهم أعلى كوبري محمد علي الشهير بمدينة القناطر وفي الحدائق حيث يتم تأجير حذاء التزلج لمن لا يملكونه ويريدون المشاركة في التحديات التي ينظمها البعض.

وتستمر توافد الأسر والمواطنين على مدينة القناطر الخيرية للاستمتاع بالأجواء وقضاء عطلة عيد الفطر المبارك وعيد شم النسيم منذ صباحي اليوم وحتى بعد منتصف الليل حيث تشهد المقاهي وكورنيش النيل وكوبري محمد علي انشغالًا طوال الوقت حتى الساعات الأخيرة من ثالث أيام عيد الفطر المبارك.