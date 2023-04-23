الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حجازي يُهدي الهلال بطاقة التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين

الهلال واتحاد جدة
الهلال واتحاد جدة

تأهل الهلال إلى المباراة النهائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على مضيفه الاتحاد 1/ صفر، في الدور قبل النهائي من المسابقة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي، ليتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين.

سجل أحمد حجازي مدافع الاتحاد هدف المباراة الوحيد لصالح الهلال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 106 بالشوط الإضافي الثاني بعدما أرسل موسى ماريجا تمريرة عرضية من جهة اليمين حاول أحمد حجازي تشتيت الكرة ولكن مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

وسيواجه الهلال في المباراة  النهائية، الفائز من المباراة الأخرى التي تجمع ما بين الوحدة والنصر غدا الاثنين.

احمد حجازى الهلال السعودي اتحاد جدة السعودي كأس خادم الحرمين الشريفين

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