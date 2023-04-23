الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة طالبة دهستها سيارة بسبب السرعة الجنونية في الدقي

إصابة طالبة
إصابة طالبة

أصيبت طالبة بجروح خطيرة إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق في منطقة الدقي، تم نقل المصابة إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الجيزة بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أن «حبيبة. ي»، طالبة، 18 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم وفاقدة للوعي تمامًا ولا يمكن استجوابها، حيث إنها أثناء عبور الطريق صدمتها سيارة ملاكي يقودها سائق، 50 عامًا، بسبب السرعة الجنونية، تم التحفظ على السيارة وقائدها، وتم نقل المصابة إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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