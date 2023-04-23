أحمد العوضي عن مسلسل "يحيى وكنوز": فخر لي المشاركة في العمل قلباً وقالبًا

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن فخره بالمشاركة في مسلسل "يحيى وكنوز"، قائلاً: "حبيت أكون جزء بسيط من هذا العمل الذي حقق هذا النجاح، وأنا مع العمل قلبًا وقالبًا".

وأضاف أحمد العوضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية الحياة، إن تجربة "يحيى وكنوز" مهمة جدًا، مؤكدًا أنه مسلسل يعمل على توعية الأطفال بتاريخهم.

وتابع الفنان أحمد العوضي: "أشكر الشركة المتحدة على هذا العمل وقيامها بتوعية الأطفال بتاريخ بلدهم، وهذه خطوة مهمة من المتحدة وأتمنى أعمال أخرى كهذه".

وعن مسلسل "ضرب نار"، أكد أن التنافس فى مسلسل "ضرب نار" لإرضاء المشاهد وإمتاعه، لافتاً إلى أن الجمهور تفاعل مع الشخصيات، معقبًا: "فى النهاية هي دراما وإن شاء الله النهاية تعجب الناس".

ويستعرض مسلسل يحيى وكنوز، الحضارة المصرية القديمة بمعالجة عصرية، وأحداثه مليئة بالمفاجآت، ويقدم عددًا من الملوك المصريين القدماء، أكثر من الجزء الأول، في محاولة لتعريف الأطفال بأكبر عدد من أبناء وصُناع مصر القديمة.