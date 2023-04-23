الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤلف مسلسل "يحيى وكنوز": أهم ما كان يشغلنا هو لغة الحوار الموجه للأطفال

يحيى وكنوز
يحيى وكنوز

قال محمد عدلي،  مؤلف مسلسل "يحيى وكنوز"، أن الجزء الأول من المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا، كما أنه عمل أرضية لتقديم الجزء الثانى، وهو ما حملنا مسؤولية من الجمهور والشركة المتحدة المنتجة التي حملتنا القيام بعمل كبير يشهده العالم العربي، والذي أثر على لغة الحوار عند أطفالنا.

وأضاف محمد عدلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية الحياة: "بدأنا من آخر حلقة في الجزء الأول لمعالجة الجزء الثاني، وجلسنا عدة مرات وراجعنا الورق والمضمون، والحمد لله ربنا وفقنا وحققنا نجاحًا كبيرًا.

وأوضح مؤلف مسلسل يحيى وكنوز، أن الجمهور الأول لهم هم الأطفال، لافتاً إلى أن أهم ما كان يشغلهم هو الحوار الموجه للطفل، خاصة مع تطور الزمن، وذلك حتى لا يشعر الطفل بإجباره أو إلزامه وأمره أو نهيه ولكن يتم توصيل المعلومة له بشكل مبسط.

وتابع مؤلف المسلسل: "كان لدينا تحدي كبير في تحويل قصة ملك عظيم لعمل درامي للأطفال".

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