الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع شقيقين يتاجران في النقد الأجنبي بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج حبس شقيقين لاتهامها بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بمنطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل وشقيقه) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ويتخذان من المحل عملهما الكائن بدائرة قسم شرطة المرج مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمحل عملهما وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" - ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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