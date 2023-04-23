مخرج مسلسل "يحيى وكنوز" يوضح الفرق بين الموسم الأول والثاني

أوضح المخرج محمد عيد، مخرج مسلسل "يحيى وكنوز"، الفرق بين الموسم الأول والثاني للمسلسل، قائلاً: "زودنا الطموح والتحدي وقدمنا شيئًا مختلفاً عن الجزء الأول وطورنا الصورة بشكل كبير".

وأضاف محمد عيد خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية الحياة، أن الجزء الأول من مسلسل "يحيى وكنوز" نبحث من خلاله في كيفية وضع المعلومة بشكل درامي وكان حجم المعلومات أكبر، لافتاً إلى أن الجزء الثانى يتم العمل فيه على التشويق، والاستحواذ على الطفل بشكل أكبر متابعاً: “لذلك طورنا فى الدراما والصورة، وهو ما كان يعتبر تحدي في منافسة الأعمال الأجنبية لجذب الطفل وتثقيفهم بالحضارة المصرية”.

وأكد محمد عيد، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت مؤمنة بالمشروع، لافتًا إلى أن العمل أخذ العام الماضي 6 أشهر في التنفيذ وكذلك هذا العام، وهو ما يضغط وقت الفنانين في العمل، وهذا شيء جبار.