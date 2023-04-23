الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وهم الثراء السريع.. حبس المتهم بالتنقيب عن الآثار في المطرية

حبس
حبس

أمرت نيابة المطرية بحبس المتهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، وقرر بتضرره من سكان العقار الملاصق للعقار محل سكنه لقيامهم بأعمال حفر نتج عنها شروخ بالحوائط بالعقار محل سكنه.

بالانتقال لمحل البلاغ أمكن ضبط (4 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 5 أمتار - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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