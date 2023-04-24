بـ25 جنيها.. نزهة نيلية بالقناطر الخيرية في أيام العيد (فيديو)

جذبت المراكب النيلية المواطنين والأسر في رابع أيام عيد الفطر المبارك بمدينة القناطر الخيرية حيث تنطلق السفن في نزهة نيلية مميزة على أنغام الموسيقى والأضواء المبهرة لتضفي حالة من البهجة والسرور على الأجواء هناك.

قال عصام سامي أحد العاملين بالمراكب النيلية، إن الآلاف من المواطنين يفضلون قضاء الأعياد والمناسبات في القناطر الخيرية للتنزه وركوب المراكب النيلية وقضاء أوقات سعيدة برفقة الأصدقاء والأهل والأسر حيث يعشقها الأطفال والكبار.

وأشار إلى أن أسعار الجولة تختلف بحسب المركب والمدة والمسافة فهناك جولات لمدة ربع ساعة في النيل لمركب طابق واحد بسعر 20 جنيها للصغيرة وبسعر 25 جنيها للكبيرة أما المراكب ذات الطابقين فالجولة النيلية بسعر 30 جنيها لنفس الوقت بينما هناك جوالات خاصة يتم الاتفاق عليها وهي مخصصة للرحلات أو أن البعض يفضل استئجار المركب بشكل خاص.

كما أن هناك جولات طويلة ورحلات نيلية تنطلق من مدينة القناطر الخيرية وتبحر حتى منطقة روض الفرج بالقاهرة لتقطع زمن من ساعة ونصف إلى ساعتين ذهابا وإيابا وفي الوقت ذاته تعتبر وسيلة مواصلات للرحلات القادمة من القاهرة إلى القناطر والعكس.

وأضاف أن تجهيزات المراكب لعيد الفطر والمناسبات الاجتماعية الأخرى التي تشهد إقبالا كبيراً على النزهات النيلية تبدأ قبلها بأسبوع على الأقل حيث يتم عمل صيانة شاملة للمراكب والسفن وأيضا تزيينها بالاضاءة لاستقبال الزوار لكن في مجمل الأمر لم تتوقف الرحلات والنزهات طوال العام فبالتالي يكون العاملين على المراكب جاهزون لاستقبال المناسبات بشكل كامل وتعتبر فترة العيد فترة عمل مستمر دون انقطاع حيث نواصل الليل بالنهار لتلبي حاجة الزائرين.