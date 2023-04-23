زيرو تحرش.. 80 ألف مصرى وأجنبى زاروا الأهرامات وأبوالهول فى العيد

حصرت شرطة السياحة والآثار عدد الزائرين الذين استقبلتهم المنطقة الأثرية، خلال احتفالات عيد الفطر، حيث وصل العدد لـ80 ألف زائر مصري وأجنبي.

وزار 58 ألف مصري منطقة الأهرامات وأبوالهول والبانوراما بواقع 25 ألف زائر في اليوم منذ أول أيام العيد وحتي نهاية الاحتفالات، كما استقبلت المنطقة قرابة 22 ألف سائح أجنبي وساعدت الأحوال الجوية على زيادة الأعداد، وقامت شرطة السياحة بتنظيم وتأمين الزائرين والدفع بضباط مباحث السياحة والآثار، وأفراد من الإدارة لتنفيذ خطة تامين احتفالات العيد على أكمل وجه.

ورصدت الخدمات الأمنية حالات من الإصابات الخفيفة بين الزائرين نتيجة سقوط بعض منهم من أعلي الجمال والخيل او أسوار المنطقة الأثرية وتم إسعافهم بالمنطقة حيث تتواجد سيارات الإسعاف، بينما لم تتلق شرطة السياحة والآثار اية بلاغات تحرش سواء من مصريات أو أجنبيات ورفعت قوات تامين المنطقة الآثرية تقريرا لقطاع شرطة السياحة والآثار بأعداد الزوار والحالة الأمنية طوال أيام العيد الثلاثة.

وسادت حالة من البهجة بين المواطنين، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بالمنطقة الآثرية، وقال أحد الزائرين إنه حرص على اصطحاب أسرته لزيارة المنطقة الآثرية والاحتفال بعيد الفطر كما أثنى على الدور الذى يقوم به رجال الأمن، لتأمين الزائرين، سواء كانوا مصريين أو سائحين، وانتشار رجال الأمن فى المنطقة الآثرية بالكامل، وأنه يحرص كل إجازة على اصطحاب أسرته لزيارة الأهرامات، لتعريف أبنائه بمعالم مصر السياحية والحضارة المصرية.

وشهدت المنطقة انفراجه كبيرة فى السوق السياحىة، وأقبل الزائرين على شراء الهدايا التذكارية من البازرات السياحية.