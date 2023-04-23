الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يسرا اللوزي تكشف: هذا الشخص رشحني لدور "شيري" في مسلسل "جميلة"

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إن الفنانة ريهام حجاج رشحتها لدور "شيري" في مسلسل "جميلة"، مشيرا إلى أن الجمهور يعرفها دائما في الشخصية الطيبة المحبوبة.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، المُذاع على قناة "الحياة"، أنها لم تقلق من تمثيل دور الشريرة، لأن ما تقدمه مجرد تمثيل، متابعة: "نجحت لما عرفت أن الناس كرهتني، وده معناه إني عملت الدور صح".

وأردفت: "في حاجات من شخصية شيري لسه مكملة معايا في حياتي، وعاوزة أتخلص منها"، منوهة أنها تعرضت للخيانة في حياتها، ولكن ليس للدرجة الموجودة في المسلسلات.

وتابعت: "مفيش حد في حياته مش بيتخان من صاحبه أو فرد من أفراد أسرته، وطبيعي الواحد يتعرض للخيانة في حياته لأن مش كل الناس أسوياء".

يسرا اللوزي ريهام حجاج عمرو الليثي واحد من الناس

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