مجدي علام: "المحمية" بداية حقيقية لـ"تبسيط العلوم" للأطفال في إطار تشويقي ومميز

قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن مسلسل "المحمية" يعتبر من أفضل الإصدارات التي شهدتها منذ أن عملت في قضايا البيئة، معرباً عن سعادته الشديدة بهذا العمل، لأن تبسيط العلوم واجهنا فيه الكثير من التحديات.

وأضاف مجدي علام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية الحياة، أن مسلسل “المحمية” تناول قضية غاية في الأهمية، وهي تأسيس الطفل على ضرورة الحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أن مسلسل المحمية، سهل الأفكار وعمل على زيادة الوعي البيئي لدى الأطفال، كما عمل على تحقيق وعي بيئي حقيقي.

وأشار إلى أن الأطفال من خلال مسلسل “المحمية”، وجهوا نداء للأسر الكبيرة بضرورة حماية البيئة، مؤكدا أن المسلسل تم عمله في إطار تشويقي، وركز على حماية الطبيعة؛ للحد من تأثير التغيرات المناخية، كما أنه بداية حقيقية لما يطلق عليه “تبسيط العلوم للأطفال”، ويجعل الطفل صديقًا للبيئة؛ لأنه جزء من المحمية الطبيعية.